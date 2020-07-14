Жители города в Курганской области массово отравились шаурмой

Жители города Шадринск, который расположен в Курганской области массово отравились шаурмой, сообщили в пресс-службе администрации Шадринска со ссылкой на слова мэра города Виктора Ермишкина.

«По оперативной информации в городе зафиксировано массовое отравление шаурмой. На 9:00 известно о 28 случаях», — уточнил Ермишкин.

Он отметил, что 11 пострадавших были госпитализированы в инфекционное отделение местного медицинского учреждения. Мэр предупредил жителей города о большом риске отравления в заведениях общественного питания в жаркую погоду в связи с порчей продуктов, информирует сайт Ura.ru.

В настоящий момент сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку по факту инцидента.

Ранее «360» писал о правилах предосторожности от пищевого отравления. Так, чтобы обезопасить себя, необходимо качественно мыть руки и выбирать исключительно правильно приготовленные продукты. Яйца, молоко, мясо и вода могут оказаться зараженными сальмонеллой. После употребления таких продуктов у человека появляются диарея и брюшной тиф.