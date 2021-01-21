Жители Глазова вернулись в квартиры после ДТП с бензовозом

Жители эвакуированного дома № 45 по улице Пряженникова начали возвращаться в свои квартиры. Движение транспорта на этом участке открыто.

Накануне вечером 20 января спасатели подняли перевернувшийся бензовоз и приступили к устранению последствий разлива топлива.

Грузовик-бензовоз улетел в кювет около 16:32. Пожарные накрыли место происшествия пенной подушкой. Жителей соседнего дома эвакуировали. Большая часть из них разъехалась по родственникам, несколько семей отправились в пункт временного размещения в школе № 13.