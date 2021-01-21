21 января 2021, 11:28
Жители Глазова вернулись в квартиры после ДТП с бензовозом
Эвакуированные жители Глазова вернулись в свои квартиры. До этого на их улице перевернулся бензовоз и из него разлилось топливо. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Жители эвакуированного дома № 45 по улице Пряженникова начали возвращаться в свои квартиры. Движение транспорта на этом участке открыто.
Накануне вечером 20 января спасатели подняли перевернувшийся бензовоз и приступили к устранению последствий разлива топлива.
Грузовик-бензовоз улетел в кювет около 16:32. Пожарные накрыли место происшествия пенной подушкой. Жителей соседнего дома эвакуировали. Большая часть из них разъехалась по родственникам, несколько семей отправились в пункт временного размещения в школе № 13.