Жители Флориды остались без света из-за урагана «Иан» | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 07:58 Поделиться Telegram

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Viber Жители Флориды остались без света из-за урагана «Иан» Poweroutage.com: больше 2 млн жителей Флориды остались без света из-за урагана «Иан» РИА «Новости»

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Ураган «Иан» оставил без света примерно пятую часть Флориды в США. В зону отключения электричества попали дома более двух миллионов абонентов, показали данные сайта Poweroutage.com.

Сильней всего пострадали жители юго-запада штата, северные районы ураган почти не коснулся. По данным на 22:15 (05:15 по московскому времени), без света остались остались 2 002 007 абонентов. Это примерно 20% всех потребителей электричества в штате.

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Ураган «Иан» подошел к побережью Флориды 28 сентября, до этого он привел к разрушениям и гибели двух человек на Кубе. Из провинции Пинар-дель-Рио, по информации ТВЦ, эвакуировали 38 тысяч человек.

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Специалисты присвоили урагану пятую категорию по шкале Саффира-Симпсона, но к утру 29 сентября снизили до второй. По сводкам Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), максимальная скорость ветра составила 105 миль в час (169 километров в час). NASA и SpaceX из-за урагана отложили запуск миссии Crew-5 на МКС до 5 октября.

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