Жители Элисты остались без воды из-за непогоды

В столице Калмыкии Элисте жители остались без водоснабжения из-за непогоды. Молния ударила в кабельную муфту, в результате обесточило водозабор.

Проблемы с подачей электроэнергии произошли в ночь на 29 июня. Из-за молнии обесточило водозабор в поселке Верхний Яшкуль. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе администрации города.

«В 5:56 произошло​ отключение ВЛ-35 кВ от подстанции „Элиста-Западная“, основной​ электролинии, питающей водозабор. Это стало причиной полного прекращения подачи воды в город», — сообщили в мэрии.

Утром удалось восстановить работу одного насоса, к концу дня всем жителям Элисты вернут водоснабжение.

Ливень и сильный ветер обрушились на московский регион в понедельник, 28 июня. После непогоды спасатели насчитали почти 300 деревьев, которые были повалены стихией. В Московской области из-за непогоды обрушился башенный кран в Раменском, а в Химках молния ударила в один из частных домов, из-за чего начался пожар. В некоторых городских округах Подмосковья после грозы произошли перебои в подаче электричества. Почти 1,5 тысячи домов остались без света.