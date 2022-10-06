Схватил второклассницу за штанину. Жители Екатеринбурга поймали мужчину, пристававшего к детям | 360°

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Схватил второклассницу за штанину. Жители Екатеринбурга поймали мужчину, пристававшего к детям

Жители Екатеринбурга сами поймали мужчину, пристававшего к второкласснице

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Жители дома на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге поймали мужчину, который приставал к второкласснице и, предположительно, к другим детям, и вызвали полицию. У него были «дикие, убитые глаза» и он не смог объяснить, зачем лезет к девочкам, рассказал «360» участвовавший в задержании местный житель.

«Я подъехал к своему дому и увидел его — какой-то будто обдолбанный или пьяный. У нас, на отшибе города, такие водятся, но этот был мне не знаком и выглядел потерянным», — вспомнил собеседник канала.

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По его словам, незнакомец постоял у подъезда, а затем зашел внутрь. Минут через десять, зайдя следом, местный житель увидел, как сосед держит того мужчину.

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«Говорит: он к девочкам приставал. Другие соседи подтвердили, что трогал второклассницу, схватил ее за штанину. Она выдернула ногу и побежала, а сосед услышал крики и выскочил», — продолжил екатеринбуржец.

Позже живущие в этом доме дети упомянули и о других случаях странного поведения этого мужчины, но точно известно только о приставании к второкласснице.

Екатеринбуржец сфотографировал злоумышленника и разместил снимок в соцсетях «на случай, если инциденты еще были». Пока местные жители ждали полицию, мужчина попытался сбежать.

«Глаза дикие, убитые. Настолько противно, мерзко на него смотреть было! Сказал, документов нет, ничего нет. Когда спросил, зачем за девочками бегал, он головой помотал, не ответил», — рассказал местный житель.

Педофилы

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