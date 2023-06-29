Происшествия 29 июня 2023, 16:13 Жители Екатеринбурга принесли цветы и игрушки к дому погибшего в Екатеринбурге мальчика РИА «Новости»: 6-летнего мальчика, погибшего в Екатеринбурге, собирался забрать отец Телеканал «360»

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Жители Екатеринбурга принесли цветы, игрушки и лампады к дому шестилетнего мальчика, которого нашли мертвым после трех дней поисков. Детскую игрушку разместили даже на гараже, где нашли тело. Об этом написало РИА «Новости».

РИА «Новости»

Двоюродный брат мальчика Шамсутдин Бобиев рассказал изданию, что биологический отец хотел забрать к себе ребенка, когда выйдет из колонии, и его опекунша на это согласилась. Она рассказала мужчине, что у ребенка шизофрения, но это не изменило его намерений. Однако воплотить их отец не успел.

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В школе семейного образования «Лукоморье», где опекунша ребенка больше полугода преподавала биологию и географию, агентству сообщили, что она якобы боялась лишиться всех приемных детей, если кто-то узнает о смерти одного из них. Возможно, поэтому она и не рассказывала о случившемся несколько месяцев и лишь три дня назад объявила, что ребенок якобы пропал.

Год назад опекунша забрала документы из детсада, куда ходил мальчик, пояснив, что собирается «лечить его от аутизма».