Важное 26 декабря 2023, 20:08 Жители Ейска услышали звуки взрывов Kub Mash: в Ейске сработала система ПВО РИА «Новости»

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Звуки взрывов услышали жители Ейска. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Официальной информации о происшествии не поступало. Сведения о разрушениях и пострадавших не уточнялись. Подробности случившегося выясняются.

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Рано утром 26 декабря взрывы прозвучали в Феодосии. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар по городу, в результате чего начался пожар. Из-за атаки четыре человека пострадали, еще один погиб.

Ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету над Азовским морем. ВСУ попытались атаковать объекты на территории России 21 декабря. Днем 22 декабря дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Московской области.