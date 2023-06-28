Происшествия 28 июня 2023, 02:02 Украинского актера покусали и избили бутылкой в Дублине На украинского актера Александра Грекова напали бандиты в Дублине из-за пачки сигарет Freepik

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Украинский актер Александр Греков попал в больницу после нападения неизвестных в центре Дублина. Причиной жестокой расправы стала пачка сигарет, которую хотели украсть злоумышленники, сообщила газета The Irish Times.

В материале сказано, что 23-летний актер прибыл в Дублин для участия в спектакле на сцене Театра Аббатства. Его группа приехала с программой из украинского театра. Когда постановка закончилась, артист вышел к главному входу здания, чтобы затянуться сигаретой.

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Однако курение прервала агрессивная компания из пяти человек — три женщины и двое мужчин. Люди хотели отнять пачку сигарет, поэтому стали бить актера бутылкой по голове и кусать его.

В итоге Грекову понадобилась медицинская помощь. Его отправили в местную больницу, там врачи наложили артисту швы на лицо и обработали многочисленные раны. Авторы материала отметили, что мужчину уже выписали из медучреждения.

Ранее конфликт из-за курения произошел с участием другого украинского гражданина. Только в этот раз зачинщиком скандала стал сам мужчина. Нетрезвый украинец в Чехии избил двух человек за отказ угостить сигаретой. Перед этим он назвал себя «героем из Мариуполя».