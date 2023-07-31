Важное 31 июля 2023, 10:03 Три человека пострадали при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ атаковали Ворошиловский район, есть пострадавшие voenkorKotenok / Telegram

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ВСУ атаковали центр Донецка утром 31 июля. Две машины и автобус загорелись в Ворошиловском районе, есть пострадавшие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Ворошиловского района горят маршрутный автобус и две легковые машины. Есть пострадавшие», — написал он.

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Кулемзин добавил, что предварительно известно об одном погибшем и трех раненых. Их личности устанавливаются.

Также ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы города. ТАСС уточнил, что в нем произошло около 10 взрывов.

По данным СЦКК в ДНР, в 9.50 ВСУ выпустили из населенного пункта Нейталово по Донецку три ракеты из РСЗО. Чуть ранее, в 09:35, зафиксировали еще четыре прилета.

Прошедшей ночью стало известно о гибели жителя Куйбышевского района Донецка в результате атаки ВСУ. Речь шла о мужчине 1992 года рождения.