Эксклюзив 04 апреля 2023, 21:53 Жители домов ЖК «Оранж парк» в Котельниках остались без света из-за аварии Источник «360»: пожарные машины заметили у домов в Котельниках, которые остались без света

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Жители комплекса «Оранж парк» в Котельниках остались без света из-за некой аварии. Об этом «360» сообщил источник.

В домах, расположенных на Сосновой улице, отключили свет. Несколько пожарных машин подъезжали к месту ЧП с сиренами. В расположенных рядом магазинах также отключили электричество.

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В пресс-службе строительной компании ПИК, к которой относятся дома жилого комплекса, сообщили «360», что разбираются в проблеме.

«Разбираемся, что произошло, там вызывали „аварийку“. Она приехала, починила», — отметили в компании.

В ПИК добавили, что в течение 20 минут должны устранить аварию и подать электричество.