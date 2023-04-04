04 апреля 2023, 21:53
Жители домов ЖК «Оранж парк» в Котельниках остались без света из-за аварии
Источник «360»: пожарные машины заметили у домов в Котельниках, которые остались без света
Жители комплекса «Оранж парк» в Котельниках остались без света из-за некой аварии. Об этом «360» сообщил источник.
В домах, расположенных на Сосновой улице, отключили свет. Несколько пожарных машин подъезжали к месту ЧП с сиренами. В расположенных рядом магазинах также отключили электричество.
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В пресс-службе строительной компании ПИК, к которой относятся дома жилого комплекса, сообщили «360», что разбираются в проблеме.
«Разбираемся, что произошло, там вызывали „аварийку“. Она приехала, починила», — отметили в компании.
В ПИК добавили, что в течение 20 минут должны устранить аварию и подать электричество.
Котельники
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