Жители дома, где по батареям пустили ток, на сутки остались без тепла и газа

Жители дома в Воронеже, где по батареям пустили электричество, сутки сидят без газа. Причину ЧП до сих пор не нашли. О том, что сейчас происходит в квартирах на улице Хользунова, «360» рассказала старшая по дому Татьяна.

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«Бригада приехала в электрощитовую, а так — без газа сидим уже сутки. Когда газовая служба приедет, не знаем. Приготовить покушать нельзя. Никто ни за что не хочет отвечать. Это ужас!» — поделилась эмоциями она.

По ее словам, сначала в доме пропал свет, потом батареи стали загораться. Позже у молодого человека на четвертом этаже сгорела газовая труба — и газ у всех жильцов отключили.

Старшая по дому отметила, что проводку 40 лет никто не менял. Теперь к зданию протянут новый кабель. А что будет с газом — непонятно. Из-за аварии жильцы сидят без отопления.

«Не работает управляющая компания, не работает», — заключила Татьяна.

Неполадки в доме по улице Хользунова в Воронеже начались еще на прошлой неделе. Все закончилось тем, что батареи в квартирах раскалились от поданного на них тока. Виной этому стал упавший электрический кабель.

Когда напряжение в 220 вольт было зафиксировано и на трубах газа, люди вызвали экстренные службы. В одной из квартир и вовсе произошел пожар. Пламя перекинулось на шторы, которые соприкасались с батареями. После этого всех жильцов эвакуировали. Коммунальные службы обещали исправить ситуацию к 30 сентября.