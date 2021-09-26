Жители Дагестана остались без света из-за непогоды

В Дагестане из-за непогоды без электричества остались 35 тысяч человек. Свет отключили в 12 районах, сообщили РИА «Новости» в республиканском Минэнерго.

Свет отключили в основном в горных и предгорных районах Дагестана. Самые масштабные отключения произошли в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах. Специалисты «Дагэнерго» усилили мониторинг и контролируют ситуацию на энергообъектах. К аварийно-восстановительным работам привлекли ремонтные бригады и специальную технику.

При этом в управлении МЧС Росси по Дагестану начальник пресс-службы Тамила Газимагомедова сообщила ТАСС, что без света в 12 муниципалитетах остались более 64 тысяч человек, в том числе 19 тысяч детей. По данным ведомства, 111 населенных пунктов остаются без электричества.

Сильные ливни, сели и обвалы в Дагестане в минувшую пятницу уже привели к разрушению дорог в нескольких районах республики. В результате транспортное сообщение было нарушено. А в населенном пункте Агвали из-за обильных осадков вода начала подмывать дома.