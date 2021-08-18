Жители Читы стали жертвами мошенника, продававшего клубнику

Жители Читы решили купить клубнику в интернет-магазине в Instagram, а в результате просто лишились своих денег. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Забайкальскому краю Ларису Иванову.

Продавец получал переводы, но товар покупателям не отправлял. В общей сложности на его счет поступило 160 тысяч рублей от разных пользователей.

В результате обманутые жители обратились в полицию. Вскоре деньги пострадавшим вернулись, а страница с «магазином» была удалена.

Правоохранители проводят проверку.