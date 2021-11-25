Жители Челябинской области погибли после отравления угарным газом

Смертельное отравление угарным газом произошло накануне в городе Златоуст Челябинской области. По предварительным данным, четверо мужчин погибли после отравления из-за включенной горелки. Об этом написал РЕН ТВ.

Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы и машины скорой помощи. В квартире, где были обнаружены четыре трупа, правоохранители также нашли бутылки из-под пива. Сотрудникам полиции предстоит выяснить истинные причины смерти мужчин, сообщило ИА Nation News.