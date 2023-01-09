Происшествия 09 января 2023, 18:40 Жители Челябинска попали в больницу с гепатитом А после посещения кафе

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Сотрудники Роспотребнадзора Челябинска начали проверку в одном из городских кафе после того, как 17 человек заразились гепатитом А. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, заражения могут быть связаны с продукцией, которая была изготовлена на предприятиях общепита под руководством индивидуальных предпринимателей.

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Весь персонал предприятий был отстранен от работы на время проведения проверки.

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