Жители Челябинска обеспокоились стрельбой во дворе

Информация появилось в группе в социальной сети во «ВКонтакте».

«Будьте осторожны, во дворах бомбят „воздушкой“. В мужа попали, в ногу — огромный синяк. На Танкистов, 142», — написала женщина в группе «Подслушано ЧТЗ (official) Челябинск».

Пользователи стали активно обсуждать случившееся, заметив, что хоть стреляли из пневматического оружия, травмы от него могут быть серьезны. Особенно, если пулька попадет в лицо.

В пресс-службе управления МВД по Челябинску заявили, что за последние два дня ни одного обращения о стрельбе в Тракторозаводском районе не поступало.