  • Жители Челябинска обеспокоились стрельбой во дворе

    29 ноября 2019, 11:44

    Александр Кушак

    В Челябинске обсуждают стрельбу в Тракторозаводском районе. Местная жительница рассказала, что неизвестный травмировал ее мужа из пневматики, сообщило агентство Ura.ru

    Информация появилось в группе в социальной сети во «ВКонтакте».

    «Будьте осторожны, во дворах бомбят „воздушкой“. В мужа попали, в ногу — огромный синяк. На Танкистов, 142», — написала женщина в группе «Подслушано ЧТЗ (official) Челябинск».

    Пользователи стали активно обсуждать случившееся, заметив, что хоть стреляли из пневматического оружия, травмы от него могут быть серьезны. Особенно, если пулька попадет в лицо.

    В пресс-службе управления МВД по Челябинску заявили, что за последние два дня ни одного обращения о стрельбе в Тракторозаводском районе не поступало.