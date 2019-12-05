Жители Чебаркуля вновь остались без тепла из-за крупной коммунальной аварии

«Прорвалась труба по улице Карпенко рядом с кафе в центре. Коммунальщики говорят, что она диаметром 500 миллиметров. Это очень большая труба. Начала опускаться температура в ближайших домах и в школе № 7. Родителям учеников разослали сообщения, что сегодня сокращенные уроки, просят одевать детей потеплее», — рассказали местные жители.

Исполняющая обязанности главы Чебаркульского городского округа Светлана Виноградова подтвердила информацию о прорыве на магистральной теплотрассе, которая ранее прошла гидравлические испытания.

«Вчера рвануло. В ночь решили не отключать тепло, а подготовиться и привлечь дополнительную технику. В четыре часа бригада МУП отключила сеть и начала работу. В зоне отключения пять домов по улицам Карпенко и 8 марта, школа и детсад. Идут сварочные работы по замене 2-метрового участка трубы. По прогнозам тепловиков, к 18 часам ремонт завершится. Тепло сегодня будет», — пообещала чиновница.

Депутат горсобрания Александр Кузнецов отметил, что уже предупреждал бывшего губернатора Бориса Дубровского о коммунальных проблемах Чебаркуля. Весной этого года он писал обращение действующему губернатору Алексею Текслеру, однако попасть на прием не смог. Позже в городе начались прорывы труб, и город оказался под угрозой замерзания. Экстренный ремонт теплотрассы контролировал лично губернатор, но аварии не прекратились.

«Сейчас обсуждаем новый бюджет. В нем мэрия не предусмотрела ни покупку техники, ни материалов для трех коммунальных МУПов. Хотя недавнее ЧП в ДОСе показало, что у нас нет средств для устранения аварий: склады пустые, убитая техника есть только у подрядчика. В августе мы писали в мэрию, что будут коммунальные аварии. Получили отписку. Зато осенью администрация купила три новые легковые машины», — заявил Кузнецов.