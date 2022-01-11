Жители Бурятии насмерть отравились поддельным алкоголем в ходе праздника

Двое жителей поселка Тапхар в Бурятии умерли после застолья, еще шестеро граждан от 33 до 46 лет оказались госпитализированы. Причина — токсическое отравление как этанолом, так и невыявленными веществами, сообщил Следственный комитет.

Двое в итоге умерли. В квартире, где шел обернувшийся бедой праздник, сотрудники следствия нашли семь пустых бутылок из-под водки, которые были явно куплены в магазине. Но присутствовала и банка с прозрачной жидкостью, которую тоже пили. Хозяин квартиры утверждал, что это спирт и что его взяли у знакомых.

Возбуждено уголовное дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе в результате отравления алкоголем госпитализировали уже восемь человек. Все они отравились в поселке городского типа Кондинское. Состояние двух из них врачи оценивают как крайне тяжелое. Еще трое в тяжелом состоянии. В рамках расследования в этом поселке уже задержали продавца и владельца магазина с контрафактом. В СК сообщали, что хозяин точки пытался скрыться в Тюмени, но уйти ему не удалось.