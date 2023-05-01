01 мая 2023, 12:29
Жители Брянской области рассказали о двух хлопках перед сходом грузового поезда
Перед сходом состава в Брянской области местные жители слышали два хлопка
Перед сходом грузового состава в Брянской области местные жители слышали два хлопка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации канала, в результате подрыва путей сошли с рельсов семь вагонов. Они опрокинулись и загорелись.
Реклама
Ранее о диверсии на железной дороге на перегоне Рассуха — Унеча сообщил Telegram-канал Baza. По информации издания, состав перевозил пиломатериалы и нефтепродукты.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что неустановленное взрывное устройство сработало на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. Сейчас движение на участке приостановлено. В результате происшествия никто не пострадал.
Поезда
Реклама
Реклама