Происшествия 01 мая 2023, 12:29 Жители Брянской области рассказали о двух хлопках перед сходом грузового поезда Перед сходом состава в Брянской области местные жители слышали два хлопка

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Перед сходом грузового состава в Брянской области местные жители слышали два хлопка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, в результате подрыва путей сошли с рельсов семь вагонов. Они опрокинулись и загорелись.

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Ранее о диверсии на железной дороге на перегоне Рассуха — Унеча сообщил Telegram-канал Baza. По информации издания, состав перевозил пиломатериалы и нефтепродукты.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что неустановленное взрывное устройство сработало на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. Сейчас движение на участке приостановлено. В результате происшествия никто не пострадал.