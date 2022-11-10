Происшествия 10 ноября 2022, 16:26 Жители Брянской области остались без света после подрыва опоры ЛЭП Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о подрыве опоры ЛЭП в Климовском районе РИА «Новости»

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Жители Климовского района Брянской области остались без электричества после подрыва опоры ЛЭП. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате подрыва опоры ЛЭП 110 киловатт в Климовском районе отсутствует электроснабжение. На месте работают оперативные службы», — написал он.

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Богомаз уточнил, что до полного восстановления поврежденной линии электроснабжение Климовского района переведут на резервную станцию.

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