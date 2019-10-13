Жители Брянска забетонировали мужчину в гараже

В Брянске мужчину убили и забетонировали его тело в полу в гараже. Подозреваемых уже задержали и арестовали, им предъявлено обвинение в убийстве.

Как сообщили в брянском управлении Следственного комитета, о пропаже 57-летнего мужчины в полицию заявили его родственники в сентябре. Стражи правопорядка сразу заподозрили криминальный характер пропажи.

Тело убитого нашли в гараже на улице Урицкого в Брянске. Злоумышленники тщательно спрятали труп. Чтобы его обнаружить и достать, оперативным сотрудникам пришлось вскрывать бетонный пол в гараже.

Источник фото: Следственный комитет

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«По горячим следам установлено местонахождение троих подозреваемых. Сегодня им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в Следственном комитете.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, обвиняемые — местные жители в возрасте от 30 до 50 лет. Двое из них ранее уже были судимы. В ходе обысков у них дома оперативники нашли три винтовки времен Великой Отечественной войны, три обреза ружей, стартовый пистолет, четыре сабли, шпагу и семь штык-ножей.