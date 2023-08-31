Важное 31 августа 2023, 20:37 Жители Брянска сообщили о трех сбитых беспилотниках Жители Брянска заявили о звуках взрывов и сбитых БПЛА РИА «Новости»

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Как минимум три беспилотника сбили на территорией Брянской области. Об этом сообщили сразу несколько местных жителей. Официально эти данные пока не подтвердили.

«В Бежице слышно, гремит дальше», — отметил один из пользователей в местном чате в Telegram.

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По словам другой участницы обсуждения, БПЛА якобы сбили в районе аэропорта.

Утром, около 11:00, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о трех сбитых беспилотниках самолетного типа. Он обратил внимание, что сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над Брянском поступил от бдительных горожан. Для проверки сообщений подняли подразделения Росгвардии и полиции.

«С помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнил губернатор.

Богомаз добавил, что в результате никто не пострадал. Повреждений также не зафиксировали.