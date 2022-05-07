Жители Белгородской области сообщили о взрывах в небе

Граничащие с Украиной территории России стали часто попадать под обстрелы. Житель Белгородской области рассказал, что его дом «аж подскочил» от взрыва.

Об очередном прилете на видео в соцсетях рассказал житель села Бутово. Он показал след, который снаряд оставил в небе.

«Село Бутово. След в небе. Хлопок дикий, аж дом подскочил», — описал произошедшее мужчина.

Он показал на видео траекторию полета снаряда. Она представляет собой не прямую, а зигзагообразную линию. Тип летевшего таким образом снаряда пока не уточняется. Также пока нет информации о разрушениях и пострадавших. Кроме того, пока не установлено место, откуда был запущен снаряд.

Жители соседствующих с Украиной российских регионов регулярно рассказывают о доносящихся до них звуках выстрелов. Сотрудники оперштаба Белгородской области 6 мая заявили, что часть громких звуков в небе связана с работой ВКС. По их словам, они не угрожают безопасности мирных жителей.