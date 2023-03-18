Происшествия 18 марта 2023, 12:31 Жители Белгородской области пожаловались на звонки о ложных минированиях МЧС Белгородской области предупредило жителей о ложных звонках о минированиях РИА «Новости»

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Неизвестные злоумышленники начали массовый обзвон номеров жителей Белгородской области, сообщая о заложенных взрывных устройствах в домах и социальных объектах. Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что все подобные сообщения — фейки. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

В пресс-службе подчеркнули, что злоумышленники используют мобильные номера, зарегистрированные за границей, и представляются сотрудниками МЧС.

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«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком», — сказано в сообщении.

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Жителей призвали доверять только официальной информации, которая появляется на сайтах и других ресурсах федеральных и региональных органов власти.

В конце февраля неизвестные хакеры взломали серверы российских телеканалов и радиостанций и запустили сообщения о воздушной тревоге. Сигналы через телевизор получили жители Крыма, Воронежской и Ленинградской областей, а также Московской области. МЧС оперативно опровергло эту информацию и призвало жителей реагировать только на официальные заявления.