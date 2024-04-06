Происшествия 06 апреля 2024, 14:06 Жители Белгородской области остались без электричества из-за атаки ВСУ Гладков: из-за удара БПЛА под Белгородом без света остались 11 сел и поселков РИА «Новости»

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Украинские боевики ударили по окраине поселка Задорожный Краснояружского района в Белгородской области с помощью дрона. В результате атаки повредилась линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что обошлось без жертв. Из-за атаки ВСУ доступ к электричеству потеряли 11 населенных пунктов: села Теребрено, Илек-Пеньковка и Сергиевка, хутора Фищево, Первомайский, Крисаново, Савченко, а также поселки Задорожный, Сергиевка, Отрадовский, Быценков и Красная Яруга.

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«Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — добавил губернатор.

Ранее ВСУ обстреляли школу, детский сад и дом культуры в селе Вязовое в Белгородской области. От ударов пострадали также три частных жилых домовладения и хозяйственные постройки. Никто из местных жителей не пострадал. В тот же день обстрелам боевиков подверглось село Репяховка в Краснояружском районе.