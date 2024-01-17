Происшествия 17 января 2024, 02:45 Жители Белгорода услышали звуки взрывов Shot: в Белгороде прозвучали громкие взрывы Unsplash

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Жители Белгорода и Белгородского района стали сообщать о громких взрывах. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Согласно предварительным данным, над городом сработала система ПВО. Также стало известно о хлопках в районе Шебекино.

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Сейчас в Белгороде объявили ракетную опасность, горожанам рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации украинского беспилотника. Система противовоздушной обороны России сработала при подлете дрона к Белгороду.

С 9 января в Белгородской области ограничили время работы торговых центров. Для обеспечения безопасности все ТЦ закрывают в 20:00. Также в центре города установили железобетонное модульное сооружение, предназначенное для защиты населения от обстрелов.

Жертвами украинских декабрьских обстрелов Белгорода стали 25 человек, число пострадавших превысило сотню.