17 января 2024, 02:45
Жители Белгорода услышали звуки взрывов
Shot: в Белгороде прозвучали громкие взрывы
Жители Белгорода и Белгородского района стали сообщать о громких взрывах. Об этом написал Telegram-канал Shot.
Согласно предварительным данным, над городом сработала система ПВО. Также стало известно о хлопках в районе Шебекино.
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Сейчас в Белгороде объявили ракетную опасность, горожанам рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации украинского беспилотника. Система противовоздушной обороны России сработала при подлете дрона к Белгороду.
С 9 января в Белгородской области ограничили время работы торговых центров. Для обеспечения безопасности все ТЦ закрывают в 20:00. Также в центре города установили железобетонное модульное сооружение, предназначенное для защиты населения от обстрелов.
Жертвами украинских декабрьских обстрелов Белгорода стали 25 человек, число пострадавших превысило сотню.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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