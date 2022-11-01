Жители Белгорода сообщили о звуках взрывов над городом | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 23:12 Жители Белгорода сообщили о звуках взрывов над городом

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В Белгороде снова слышны взрывы, жители предположили, что работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщило издание RT в своем Telegram-канале.

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Горожане сообщили, что в небе над городом видны вспышки и слышны громкие звуки, похожие на работу систем ПВО. По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях нет.

Переселенцев из Белгородской области разместили в детских лагерях Подмосковья. Люди прибыли с приграничных территорий, которые регулярно оказывались под обстрелами ВСУ. Среди них 75 дошкольников, 129 школьников, 117 взрослых и 49 пожилых людей. Более 50 волонтеров обеспечивали размещение переселенцев в Московской области.

Для детей в регионе организовали учебный процесс — предоставили необходимые учебники и канцелярские принадлежности. Белгородских детей приняли школы Подольска, Лосино-Петровского и Клина.