Происшествия 17 мая 2023, 09:33 Жители Белгорода слышали звуки сработавшей ПВО Shot: в Белгороде ночью сообщили о взрывах, сработала система ПВО

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Ночью 17 мая жители Белгорода услышали громкие звуки, похожие на взрывы. По предварительной информации, система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник, сообщил Telegram-канал Shot.

В небе над городом заметили яркие вспышки и услышали громкие звуки. Официально власти не комментировали произошедшее и не сообщали о возможных разрушениях и пострадавших. По данным канала, сработала система ПВО, над Белгородом сбили украинский БПЛА.

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Другой дрон около полуночи атаковал автомобильный пункт пропуска Шебекино на границе с Украиной. Shot сообщил, что он сбросил на административное здание две мины, которые спровоцировали пожар. Еще один беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в Калужской области рядом с трассой А 108 «Московское большое кольцо». Некоторые обломки отлетели на дорогу, поиски самого беспилотника начали в лесу.