Происшествия 29 ноября 2022, 13:06 Жители Белгорода рассказали о взрывах в небе Telegram-канал «Белгород № 1. Люди»: звуки взрывов раздались над Белгородом

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В Белгороде услышали громкие звуки, похожие на взрывы, и увидели в небе белые следы. Фотографии опубликовал Telegram-канал «Белгород № 1. Люди».

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Жители, которые прислали снимки, рассказали, что белые полосы появились в небе сразу после хлопков. Они предположили, что сработала система противовоздушной обороны. Администратор канала написал, что на земле последствий не заметили, снаряды или их обломки не падали.

Приграничные населенные пункты Белгородской области регулярно обстреливают со стороны Украины. Город Шебекино 27 ноября частично остался без света и воды из-за того, что снаряды повредили линии электропередачи. Дома подключили к резервным линиям. За два дня до этого под огнем оказались поселок Ленинский Шебекинского городского округа, села Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа. Пострадали жилые дома и хозяйственные постройки.