Происшествия 01 декабря 2022, 14:42 Жители Белгорода пожаловались на звуки взрывов Видео: жители Белгорода рассказали во «ВКонтакте» о взрывах в небе

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В небе над Белгородом заметили полосы и услышали громкие звуки, похожие на взрывы. Местные жители предположили в соцсетях, что сработала система противовоздушной обороны. Группа «Белгород Новости» опубликовала кадры с места событий.

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На видео некий объект пролетел по небу, оставляя за собой белый шлейф, вспыхнул и пропал. Одна из подписчиц рассказала, что услышала звуки взрыва в поселке городского типа Разумное и в районе Шебекино. Она написала, что так могла сработать система ПВО.

"ВКонтакте" Telegram Telegram Telegram

Telegram-канал «Белгород № 1» тоже показал снимки и написал, что военные отбили удар. Последствий на земле не заметили.

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