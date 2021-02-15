Жители Балашихи снегом потушили загоревшуюся на парковке машину

Машина вспыхнула на парковке в Балашихе. Очевидцы снегом потушили авто еще до приезда пожарных. Об этом сообщил сайт «Вести.ru».

Пожар в салоне припаркованного в районе пересечения улиц Спортивная и Крупешина автомобиля начался во второй половине дня 14 февраля. У водителей стоявших рядом машин не оказалось огнетушителей. Мужчины начали тушить пожар снегом.

Когда на место ЧП приехали пожарные, жители справились с огнем. Спасатели для безопасности пролили полностью сгоревший автомобиль водой.

Информации о причине пожара и пострадавших нет.