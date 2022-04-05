05 апреля 2022, 16:13
Жители Архангельской области нашли трех крокодилов на обочине дороги
Жители села Капустин Яр Астраханской области сообщили в полицию о трех крокодилах, лежащих на обочине дороги.
Как сообщает newizv.ru со ссылкой на УМВД по региону, два крокодила были мертвы. Одного выжившего доставили в ветклинику.
Как в Астраханскую область попали крокодилы, неизвестно. Сейчас это пытается установить полиция.
Местные жители считают, что их за ненадобностью выбросил гастролирующий по региону цирк.