Жители Архангельской области нашли трех крокодилов на обочине дороги

Жители села Капустин Яр Астраханской области сообщили в полицию о трех крокодилах, лежащих на обочине дороги.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на УМВД по региону, два крокодила были мертвы. Одного выжившего доставили в ветклинику.

Как в Астраханскую область попали крокодилы, неизвестно. Сейчас это пытается установить полиция.

Местные жители считают, что их за ненадобностью выбросил гастролирующий по региону цирк.