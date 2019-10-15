Жители Архангельска отомстили грабителю. Они привязали его к столбу и избили
В Архангельске группа мужчин решила отомстить 35-летнему горожанину, который нападал на женщин и грабил людей. Его привязали к столбу и сильно избили, передает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.
По данным информагентства, трое мужчин, пригрозив архангелогородцу физической расправой, забрали его из дома и привязали к столбу, после чего избили. По словам пользователей соцсетей, в течение целого месяца он запугивал местных жителей, воровал сумки и деньги.
«Дни.ру» рассказали, что правоохранители освободили избитого хулигана и задержали горожан, которые устроили самосуд. Оказалось, что один из них был ранее судим.