Жители Архангельска отомстили грабителю. Они привязали его к столбу и избили

По данным информагентства, трое мужчин, пригрозив архангелогородцу физической расправой, забрали его из дома и привязали к столбу, после чего избили. По словам пользователей соцсетей, в течение целого месяца он запугивал местных жителей, воровал сумки и деньги.

«Дни.ру» рассказали, что правоохранители освободили избитого хулигана и задержали горожан, которые устроили самосуд. Оказалось, что один из них был ранее судим.