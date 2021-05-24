Жители Амурского поселка в Омске стали свидетелями массовой драки

Жители Амурского поселка в Омске рассказали о массовой драке возле многоэтажки на улице Завертяева.

Как сообщил gorod55.ru, очевидцы сняли на видео, как две женщины дрались возле припаркованной машины. Когда одна начала одерживать верх, на помощь поверженной пришел мужчина с топором. Другой в это время пытался разнять дерущихся женщин и при виде мужчины с топором схватился за доску. После этого женщина попыталась разнять мужчин, но получила удар по голове доской и упала.