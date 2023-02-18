Происшествия 18 февраля 2023, 11:00 Жители Адыгеи нашли убитых лебедей на берегу Тщикского водохранилища Прокуратура республики Адыгеи контролирует проверку по факту массовой гибели диких птиц РИА «Новости»

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Погибших лебедей и других диких птиц нашли на берегу Тщикского водохранилища в Красногвардейском районе Адыгеи. Местная прокуратура взяла на контроль проверку полиции по данному факту. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

В прокуратуре уточнили, что доследственную проверку проводят сотрудники ОМВД России по Красногвардейскому району. Они привлекли специалистов службы по борьбе с болезнями животных.

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Накануне Telegram-канал «Нетипичная Адыгея» опубликовал видео, где местная жительница рассказала о гибели лебедей. По ее словам, птиц убили охотники и даже не забрали.

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На видео она показала несколько тушек мертвых птиц, разбросанных у кромки воды. По данным паблика, незаконная охота могла проходить в ночь на 15 февраля.

В середине февраля свыше 30 мертвых птиц заметили в Пятигорске. Ворон обнаружили неподалеку от памятника генералу Ермолову.