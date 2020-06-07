Жители 75 домов в Петербурге остались без света из-за пожара на ТЭЦ

Жители Васильевского острова в Петербурге остались без света из-за аварии на ТЭЦ. Там загорелся трансформатор. Пожар уже потушили, но проблему с электричеством еще не уладили.

«Горение трансформатора в здании трансформаторной подстанции „Волхов-Южная“ на площади три квадратных метра. Ликвидация открытого горения», — заявили РИА «Новости» в МЧС города.

Без света оказались жители 75 домов. Сейчас решают, как переключить абонентов на резервную схему электричества. Это займет некоторое время, отметили в ведомстве.

В конце мая электричество отключали в некоторых регионах страны, но по другой причине. Ураган, обрушившийся на Сибирь и Урал, оставил без света десятки тысяч людей. Так, к примеру, в Красноярском крае затопило улицы, а у 10 тысяч жителей пропало электричество в квартирах. А в Свердловской области из-за непогоды погибли люди и повредились десятки автомобилей — ветер валил деревья и шаткие конструкции. Север Челябинской области тоже оставался без света, сообщали в экстренных службах региона.