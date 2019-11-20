Жители 43 домов Новосибирска остались без отопления во время морозов

Крупная коммунальная авария произошла в Новосибирске. Без тепла в 26-градусный мороз остались 43 многоквартирных дома.

«С 23:30 часов (19:30 мск) 19 ноября идет устранение аварии на теплотрассе по улице Комсомольская. В зоне отключения — 43 дома Северо-Чемского жилмассива», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Сибиркой генерирующей компании» (СГК).

Спасатели рассказали и о причине ЧП. Ей стал прорыв теплотрассы. Телеканал "РЕН ТВ" уточнил, что над устранением аварии работают 17 человек и 10 единиц техники.

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Экстренные службы планируют завершить сварочные работы к 12:00 по местному времени (08:00 по мск). После этого начнется заполнение теплотрассы, и тепло начнет поступать в дома. Полностью теплоснабжение должно быть восстановлено к 15:00 (13:00 мск) 20 ноября. Об этом написал сайт kp.ru.

Ранее в региональном МЧС заявили, что проблемы с теплоснабжением зафиксированы всего на 60 объектах. Среди них — три детских сада, три школы, девять административных зданий, поликлиника и библиотека. Температура в жилых домах, детских садах и школах пока составляет +16… +17 градусов.