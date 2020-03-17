Жители 21 населенного пункта в Приангарье остались без электричества

Из-за сильного ветра и метелей в трех районах Иркутской области без света остались жители трех районов. Всего под аварийное отключение попал 21 населенный пункт.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, массово отключили подачу электричества жителям Тайшетского района. С последствиями аварий столкнулись люди, которые живут в 18 населенных пунктах. Лишились света жители одного поселка в Братском районе и еще двух — в Казачинско-Ленском районе.

Электричество перестало поступать как в жилые дома, так и в школы, больницы и другие социально значимые учреждения.

Авария произошла в ночь на 17 марта. Энергетики всю ночь пытались решить проблему. К энергоснабжению уже подключили пять населенных пунктов в Тайшетском районе. В остальных поселках несколько тысяч людей пока сидят без света. Электричества нет в 6087 домах.

Для устранения последствий аварий задействовали семь аварийно-восстановительных бригад и семь единиц техники. Ветер в регионе пока не стих. На опасных участках дорог региона дежурят караулы пожарной охраны.