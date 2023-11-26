Важное 26 ноября 2023, 19:21 Жителей затопленных домов начали эвакуировать в Евпатории Советник главы Крыма Крючков сообщил об эвакуации жителей Евпатории из-за шторма

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Жителей Евпатории, проживающих на Симферопольской улице, начали эвакуировать из затопленных домов. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«Силами „Крымспаса“ проводится эвакуация людей из пяти затопленных домов в городе Евпатория на улице Симферопольская», — написал он.

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Крючков отметил, что 15 человек решили разместить в пансионатах и санаториях. Дорога Евпатория — Саки работает в однополосном режиме, добавил советник.

Глава городской администрации Елена Демидова сообщила, что поступило 20 заявок от горожан с просьбой об эвакуации.

«Задействовали все бригады муниципальных предприятий и подразделения МЧС. Пострадавших нет», — указала она.

Крымские власти создали оперативный штаб в связи с ухудшением погодных условий, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Все члены правительства Республики Крым находятся на прямой связи, все службы привели в состояние повышенной готовности», — отметил он.

В воскресенье, 26 ноября, ураганный ветер накрыл западную часть Крыма, в республике объявили штормовое предупреждение.