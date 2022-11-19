Происшествия 19 ноября 2022, 19:48 Жителей загоревшегося дома в Тымовском эвакуировали Губернатор Сахалинской области Лимаренко сообщил об эвакуации жителей горящего дома Публичное достояние

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В населенном пункте Тымовское произошло второе ЧП за день — загорелся жилой дом. Всех жителей уже эвакуировали. Об этом говорится в Telegram-канале сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Всех жильцов эвакуировали, они находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает», — рассказал он.

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По его словам, на месте уже работают спасатели и пожарные. Чуть позже к ним направили подкрепление из 10 единиц техники и 29 единиц личного состава. Лимаренко отметил, что на данный момент пожар удалось локализовать. По его словам, соседним жилым сооружениям ничего е угрожает.

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Также он сообщил, что жителей пострадавшего дома уже разместили в пунктах временного пребывания. Губернатор Сахалинской области пообещал, что погорельцам скоро окажут необходимую помощь. Количество пострадавших пока не сообщается. Также пока неизвестна причина пожара.

В первой половине дня субботы, 18 ноября, в Тымовском произошел взрыв в жилом доме. По предварительной версии, это произошло из-за неправильного использования баллонов с бытовым газом. Об этом сообщили на сайте «Царьград».