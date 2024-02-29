Происшествия 29 февраля 2024, 23:22 Жителей Воронежа предупредили о пяти беспилотниках ВСУ Мэрия Воронежа предупредила горожан о пяти беспилотниках ВСУ РИА «Новости»

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Пять беспилотных летательных аппаратов движутся к Воронежу, сообщили в Telegram-канале мэрии. Граждан попросили не поддаваться панике.

Жителям города напомнили, что при виде летящего БПЛА необходимо укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. При невозможности — переждать под деревом. Находясь в здании, нужно выбрать помещение без окон.

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Городские власти добавили, что в момент пролета дрона нельзя использовать мобильные телефоны и другие средства связи. После пролета БПЛА необходимо сообщить о месте его наблюдения по номеру 112.

При обнаружении фрагментов упавшего БПЛА также необходимо сообщить экстренным службам. Приближаться к ним и трогать их опасно.

В субботу, 17 февраля, обломки упавшего украинского беспилотника повредили крышу частного дома в Воронеже.