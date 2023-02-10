Происшествия 10 февраля 2023, 12:22 Жителей Волгоградской области накажут за вымогательство

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В Волгоградской области суд вынесет приговор трем местным жителям, которые под видом полицейских требовали у мужчины деньги, угрожая проблемами с законом. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

В ноябре 2022 года злоумышленники увидели, как местный житель ковырялся с палкой в земле, выгуливая собаку. Они решили, что он таким образом делает закладки, и решили наведаться к нему под видом полицейских. В ночь на 1 декабря они заявились домой к жертве, обыскали жилье и потребовали пять тысяч рублей.

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Испугавшись, мужчина передал нужную сумму. После того как злоумышленники ушли, потерпевший обратился в полицию.

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