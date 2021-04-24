Жителей Тулы задержали за стрельбу по подросткам и драку с полицейскими

Житель Тулы открыл стрельбу из страйкбольного автомата по группе подростков 13-14 лет. Его товарищ вступил в драку с прибывшими полицейскими, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Стрелять металлическими шариками начали вечером 24 апреля на улице Максимовского. Двое из пяти подростков, в которых метил подозреваемый, получили кровоподтеки.

Второй мужчина при задержании ударил полицейского кулаком в лицо.

В СК возбудили дела по статьям «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Потерпевшим оказали медицинскую помощь, подозреваемых задержали. О причинах конфликта между взрослыми и подростками не сообщается.

Ранее в городе Нерчинске Забайкальского края 45-летний мужчина выстрелил из ружья в девятилетнюю девочку. Ребенка с огнестрельным ранением ноги положили в больницу Читы. Мужчину задержали. Против него завели дело по статье о покушении на убийство малолетнего.