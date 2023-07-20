Происшествия 20 июля 2023, 14:18 Жителей Троицка в Челябинской области пришлось выводить из горящего дома в защитном оборудовании

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Пожар произошел в трехэтажном доме на улице Фрунзе в Троицке Челябинской области. Спасателям пришлось выводить жильцов из здания в специальном защитном оборудовании. Об этом сообщил «Царьград».

Местные жители почувствовали сильный запах дыма и обратились в пожарную службу. На место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили задымление. Из-за сильного дыма жильцы почти не могли дышать. На некоторых пришлось надеть защитные желтые шлемы. Одну из девушек спасатели доставали с помощью трехколенной лестницы.

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По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитке.