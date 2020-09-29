29 сентября 2020, 17:07
Жителей Томска осудили за кражу 1,5 млн рублей у своего работодателя в Адыгее
Двух жителей Томска приговорили к 10 и 11 годам лишения свободы за кражу денег у своего бывшего работодателя. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Инцидент произошел зимой 2017 года. 34-летний руководитель коммерческой фирмы обратился в полицию, он заявил, что двое неизвестных напали на него, когда он выходил из офиса в Тахтамукайском районе Адыгеи.
По словам пострадавшего, злоумышленники воспользовались баллончиком со слезоточивым газом, после чего отобрали у него сумку, в которой находилось 1,5 миллиона рублей.
Правоохранители выяснили, что грабителями оказались бывшие сотрудники пострадавшего — 50-летний и 30-летний жители Томска.