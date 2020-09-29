Жителей Томска осудили за кражу 1,5 млн рублей у своего работодателя в Адыгее

Инцидент произошел зимой 2017 года. 34-летний руководитель коммерческой фирмы обратился в полицию, он заявил, что двое неизвестных напали на него, когда он выходил из офиса в Тахтамукайском районе Адыгеи.

По словам пострадавшего, злоумышленники воспользовались баллончиком со слезоточивым газом, после чего отобрали у него сумку, в которой находилось 1,5 миллиона рублей.

Правоохранители выяснили, что грабителями оказались бывшие сотрудники пострадавшего — 50-летний и 30-летний жители Томска.