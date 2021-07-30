Жителей тюменского села обеспокоили убийства и исчезновения собак

Жители села Луговое (Тюменская область) рассказали об участившихся случаях убийства и исчезновения собак, которых впоследствии находили раненными. Об этом сообщили сайт nashgorod.ru.

Отмечается, что на телах животных обнаружились пулевые ранения. По мнению сельчан, это дело рук одного живодера. Сначала одна бродячая собака, получив пулевое ранение, сумела выжить и прийти к людям. Затем с такой же резиновой пулей в боку нашли другую. Обеих собак поместили в ветеринарную клинику. Вскоре были убиты две породистые собаки. Еще три исчезли.