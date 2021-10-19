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    19 октября 2021, 17:07

    Жителей Сургута осудили за попытку взорвать банкомат

    Двое мужчин попытались вскрыть банкомат с помощью газового баллона

    Полина Гребенщикова

    Двоих жителей Сургута приговорили к тюремным срокам за попытку взорвать банкомат. Об этом сообщило Ura.ru.

    Как рассказали в прокуратуре, преступники пытались взорвать банкомат с помощью газового баллона, жидкости для розжига и «других предметов». Им это не удалось. В банкомате находилось около трех миллионов рублей.

    Мужчин признали виновными, они получили тюремные сроки — два года и шесть месяцев и два года и три месяца.