Жителей Сургута осудили за попытку взорвать банкомат

Двоих жителей Сургута приговорили к тюремным срокам за попытку взорвать банкомат. Об этом сообщило Ura.ru.

Как рассказали в прокуратуре, преступники пытались взорвать банкомат с помощью газового баллона, жидкости для розжига и «других предметов». Им это не удалось. В банкомате находилось около трех миллионов рублей.

Мужчин признали виновными, они получили тюремные сроки — два года и шесть месяцев и два года и три месяца.