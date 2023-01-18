Происшествия 18 января 2023, 13:47 Жителей Ставропольского края будут судить за нападение на пенсионера с лопатой и битой

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Прошлым летом четверо мужчин из Ставропольского края ограбили и избили пенсионера в Березовском в Свердловской области, а также пришедшего ему на помощь соседа. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Четверо приезжих из Ставропольского края увидели металлолом на участке у пенсионера и попытались его похитить. Хозяин дома выскочил на улицу и попытался остановить разбойников. Но они вчетвером избили пенсионера, используя лопату и металлическую биту. Также досталось и соседу, который попытался прийти на помощь жертве грабежа.

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Мужчины забрали металлолом и скрылись. Но позже их удалось задержать. В настоящее время дело передано в суд, обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы.

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