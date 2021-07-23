Жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации

Жителей и гостей Хостинского района Сочи попросили подготовиться к эвакуации, если реки Кудепста и Хоста выйдут из берегов. Из-за обильных ливней вода поднялась до опасного уровня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию курортного города.

Также проблемы начались в районе реки Западный Дагомыс. В районах подтопления дежурят спасатели на случай срочной эвакуации жителей.

Для предупреждения жителей в городе включили сирены. Жители в социальных сетях показали на фото и видео, что сейчас происходит на улицах.

Вода на тротуарах и проезжей части поднялась почти по пояс взрослого мужчины.

По данным синоптиков Краснодара, дожди, шквалистый ветер и грозы с градом останутся на курорте до 26 июля.