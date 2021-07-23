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    23 июля 2021, 23:29

    Жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации

    Анатолий Минкин

    Жителей и гостей Хостинского района Сочи попросили подготовиться к эвакуации, если реки Кудепста и Хоста выйдут из берегов. Из-за обильных ливней вода поднялась до опасного уровня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию курортного города.

    Жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации

    Также проблемы начались в районе реки Западный Дагомыс. В районах подтопления дежурят спасатели на случай срочной эвакуации жителей.

    Для предупреждения жителей в городе включили сирены. Жители в социальных сетях показали на фото и видео, что сейчас происходит на улицах.

    Вода на тротуарах и проезжей части поднялась почти по пояс взрослого мужчины.

    По данным синоптиков Краснодара, дожди, шквалистый ветер и грозы с градом останутся на курорте до 26 июля.