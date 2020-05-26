Жителей сгоревших домов поселка под Самарой разместят в сельской школе

Крупный пожар охватил более десятка домов в поселке Яицкое под Самарой. Из-за плотной застройки и сильного ветра пламя охватывало все новые здания. В итоге огонь распространился на одну тысячу квадратных метров. Без жилья остались около 100 человек.

Все жители сгоревших домов отправятся в пункт временного размещения. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

«В сгоревших домах, предварительно, проживало около 100 человек, количество сейчас уточняется администрацией Волжского района. Подготовлен пункт временного размещения», — сказал он.

Глава района Евгений Макридин уточнил, что пункт временного размещения организовали в школе села Лопатино, где подготовили 100 спальных мест. Точное количество жителей, которые остались без жилья, пока выясняется. Дело в том, что многие люди не зарегистрированы, а дома не поставлены на учет.

Издание «Самара онлайн» сообщило, что в этом поселке проживали цыгане. По словам местных жителей, причиной возгорания стала проводка в доме племянника старшего по поселку Романа.

Сам он заявил, что произошло короткое замыкание под натяжным потолком. Отключение электричества ни к чему не привело, так как огонь только разгорелся, а потом перекинулся на другие дома.

В качестве еще одной из версии возникновения огня рассматривается поджог.

В МЧС в 12:20 (11:20 мск) сообщили, что пожар полностью потушили. Для работы привлекли 142 человека и 47 единиц техники, в том числе 76 специалистов МЧС и 21 единицу техники ведомства.